Генсек ООН приветствовал обмен военнопленными между Украиной и Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Как передает американское бюро Report , об этом на ежедневной пресс-конференции заявила представитель пресс-службы генсека Стефани Трембле.

"Генеральный секретарь ООН приветствует обмен военнопленными между Украиной и Российской Федерацией, - сказала она. - Он высоко оценивает усилия обеих сторон, а также содействие третьей стороны в лице ОАЭ".

Глава всемирной организации, указала Трембле, выразил надежду, что "за этим важным шагом последуют новые обмены пленными, а также другие усилия, направленные на деэскалацию".

Отметим, что в рамках обмена были освобождены 230 украинских и 248 российских военнопленных.