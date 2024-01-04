Генсек ООН приветствовал обмен военнопленными между Украиной и Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует обмен военнопленными между Украиной и Россией.
Как передает американское бюро
"Генеральный секретарь ООН приветствует обмен военнопленными между Украиной и Российской Федерацией, - сказала она. - Он высоко оценивает усилия обеих сторон, а также содействие третьей стороны в лице ОАЭ".
Глава всемирной организации, указала Трембле, выразил надежду, что "за этим важным шагом последуют новые обмены пленными, а также другие усилия, направленные на деэскалацию".
Отметим, что в рамках обмена были освобождены 230 украинских и 248 российских военнопленных.