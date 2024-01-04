О нас

Генсек ООН приветствовал обмен военнопленными между Украиной и Россией

Генсек ООН приветствовал обмен военнопленными между Украиной и Россией Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует обмен военнопленными между Украиной и Россией.
Другие страны
4 января 2024 г. 22:45
Генсек ООН приветствовал обмен военнопленными между Украиной и Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Как передает американское бюро Report, об этом на ежедневной пресс-конференции заявила представитель пресс-службы генсека Стефани Трембле.

"Генеральный секретарь ООН приветствует обмен военнопленными между Украиной и Российской Федерацией, - сказала она. - Он высоко оценивает усилия обеих сторон, а также содействие третьей стороны в лице ОАЭ".

Глава всемирной организации, указала Трембле, выразил надежду, что "за этим важным шагом последуют новые обмены пленными, а также другие усилия, направленные на деэскалацию".

Отметим, что в рамках обмена были освобождены 230 украинских и 248 российских военнопленных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Ukrayna ilə Rusiya arasında hərbi əsirlərin mübadiləsini alqışlayıb

Самое важное

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
4 января 2024 г. 18:20
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
4 января 2024 г. 13:56
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
3 января 2024 г. 11:13
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
2 января 2024 г. 09:49
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
1 января 2024 г. 00:16
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
1 января 2024 г. 00:11
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
1 января 2024 г. 00:05
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на зеленую энергию
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на "зеленую" энергию
1 января 2024 г. 00:03
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
1 января 2024 г. 00:00
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
31 декабря 2023 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi