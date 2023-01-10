Генсек ООН примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступит 18 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступит 18 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Как передает американское бюро Report , об этом сообщил на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН на следующей неделе примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В следующую среду (18 января - ред.) он выступит со специальным обращением, - сказал Дюжаррик. - В рамках участия в форуме генсек проведет ряд встреч с мировыми лидерами и другими делегатами".

Отметим, что Давосский форум пройдет с 16 по 20 января.