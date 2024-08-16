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Генсек ООН примет участие в саммите Китай - Африка в Пекине

Генсек ООН примет участие в саммите Китай - Африка в Пекине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в начале сентября прибудет с визитом в Пекин, где примет участие в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC).
Другие страны
16 августа 2024 г. 22:19
Генсек ООН примет участие в саммите Китай - Африка в Пекине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в начале сентября прибудет с визитом в Пекин, где примет участие в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC).

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"С 2 по 5 сентября он посетит Китай. Он примет участие в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества в Пекине, - сказал Хак. - В ходе пребывания в столице Китая он также встретится с высокопоставленными представителями правительства".

Саммит Форума китайско-африканского сотрудничества пройдет 4-6 сентября. В качестве темы мероприятия заявлено "объединение усилий для продвижения модернизации и создания сообщества Китай - Африка высокого уровня с общим будущим".

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