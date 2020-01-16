​Генсек ООН примет участие в международной конференции по Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерреш примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН отправится в Берлин, чтобы принять участие в конференции по Ливии в воскресенье", - сказал Дюжаррик.

Он отметил, что Гутерреша будут сопровождать спецпосланник генсека по Ливии Гассан Саламе и заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Германия официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар также приглашены на мероприятие.