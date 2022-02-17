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Генсек ООН примет участие в конференции G7 по безопасности

Генсек ООН примет участие в конференции G7 по безопасности Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в конференции министров иностранных дел G7 по безопасности, которая пройдет в Мюнхене, Германия, 18-20 февраля.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 03:07
Генсек ООН примет участие в конференции G7 по безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в конференции министров иностранных дел G7 по безопасности, которая пройдет в Мюнхене, Германия, 18-20 февраля.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он сообщил, что генеральный секретарь выступит на открытии традиционной конференции по безопасности и проведет двусторонние встречи с лидерами.

На этой неделе в Германии запланирована экстренная встреча министров иностранных дел G7 по Украине. Встреча глав ведомств G7 пройдет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В ней примут участие 35 глав государств и правительств. США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинке, а делегацию Германии возглавит канцлер Олаф Шольц.

Ожидается также участие и президента Украины Владимира Зеленского.

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