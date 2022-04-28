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Генсек ООН приехал в освобожденный поселок Украины

Генсек ООН приехал в освобожденный поселок Украины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший с визитом в Украину, посетил Бородянку.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 19:04
Генсек ООН приехал в освобожденный поселок Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший с визитом в Украину, посетил Бородянку.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21 веке война не может быть приемлемой", – отметил Гутерриш во время визита в Бородянку.

Генсек ООН прибыл в Украину после визита в Москву. Там он встретился с Путиным и предложил создать координационную группу, через которую согласовать "зеленые коридоры" для гражданских лиц и гуманитарных грузов.

Генсек напомнил, что у России и ООН разные видения происходящего в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Quterreş Ukraynanın azad edilən qəsəbəsində hərbçilərlə görüşüb

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