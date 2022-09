Генсек ООН прибыл в столицу Пакистана

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Исламабад (Пакистан).

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

Он сообщил, что причиной его визита - знак глубокой солидарности с пакистанским народом.

"Я призываю международное сообщество оказать масштабную поддержку Пакистану в борьбе с климатической катастрофой", - написал он.

I have arrived in Pakistan to express my deep solidarity with the Pakistani people after the devastating floods here.



I appeal for massive support from the international community as Pakistan responds to this climate catastrophe.