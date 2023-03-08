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Генсек ООН прибыл в Киев для обсуждения зерновой сделки

Генсек ООН прибыл в Киев для обсуждения зерновой сделки Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду прибыл в Киев с визитом для обсуждения возможного продления зерновой сделки, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
8 марта 2023 г. 12:25
Генсек ООН прибыл в Киев для обсуждения зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду прибыл в Киев с визитом для обсуждения возможного продления зерновой сделки, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш в Киеве. Позднее сегодня он встретится с [президентом Украины] Владимиром Зеленским в Киеве для обсуждения продления черноморской зерновой инициативы во всех аспектах, а также других насущных вопросов", - сообщил представитель Гутерриша в Twitter.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.

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