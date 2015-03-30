Генсек ООН прибыл в Ирак

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун этим утром прибыл в столицу Ирака для переговоров с официальными лицами страны. Как сообщает Report, ожидается, что в ходе визита генсек встретится с иракским премьер-министром Хейдаром аль-Абади и другими представителями местных властей.

"Пан Ги Мун прибыл в Багдад, чтобы выразить поддержку ООН народу и правительству Ирака в эти непростые времена", — отмечается на официальной странице спикера ООН в Twitter.