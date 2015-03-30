 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генсек ООН прибыл в Ирак

    «Пан Ги Мун прибыл в Багдад, чтобы выразить поддержку ООН народу и правительству Ирака

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун этим утром прибыл в столицу Ирака для переговоров с официальными лицами страны. Как сообщает Report, ожидается, что в ходе визита генсек встретится с иракским премьер-министром Хейдаром аль-Абади и другими представителями местных властей.

    "Пан Ги Мун прибыл в Багдад, чтобы выразить поддержку ООН народу и правительству Ирака в эти непростые времена", — отмечается на официальной странице спикера ООН в Twitter. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi