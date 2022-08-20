Генсек ООН прибыл с незапланированным визитом в Молдову

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 19 августа прибыл в Молдову с незапланированным визитом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 19 августа прибыл в Молдову с незапланированным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Гутерриш должен встретиться с президентом Молдовы Майей Санду.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что визит Гутерриша в Кишинев не был запланирован заранее. Генсек решил посетить Молдову после визита в Украину, где он встретился во Львове с президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После Львова Гутерриш побывал в Одессе, где посетил порт, из которого отправляют украинское зерно. После Кишинева генсек ООН отправится в Стамбул.