Генсек ООН прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.

Как передает Report, об этом генсек написал в своем аккаунте в Twitter.

"Только что приземлился в Кабуле для переговоров с правительством и встреч с людьми. ООН поддерживает Афганистан во времена насилия и страданий", - заявил А. Гуттериш.

По словам генсека, он присоединился к постящимся в месяц Рамазан в знак солидарности со всеми мусульманами мира и призвал к миру и состраданию.

Отметим, с прошлой недели генсек ООН находится в турне по странам Центральной Азии. С 8 июня он уже посетил Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.