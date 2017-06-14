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    Генсек ООН прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

    Антониу Гутерриш: Только что приземлился в Кабуле для переговоров с правительством

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с необъявленным  визитом в Афганистан.

    Как передает Report, об этом генсек написал в своем аккаунте в Twitter.

    "Только что приземлился в Кабуле для переговоров с правительством и встреч с  людьми. ООН поддерживает Афганистан во времена насилия и страданий", - заявил А. Гуттериш.

    По словам генсека, он присоединился к постящимся в месяц Рамазан в знак солидарности со всеми мусульманами мира и призвал к миру и состраданию. 

    Отметим, с прошлой недели генсек ООН находится в турне по странам Центральной Азии. С 8 июня он уже посетил Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

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