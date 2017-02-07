Генсек ООН предупредил о растущей активности ИГИЛ за пределами конфликтных регионов

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки ИГИЛ все активнее выносят свою террористическую деятельность за пределы конфликтных регионов в другие государства.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем докладе.

Гутерриш подчеркнул, что боевики ИГИЛ используют свои связи с ячейками в других странах, чтобы готовить террористические атаки за пределами зон конфликтов. Поэтому опасность терактов, в том числе в аэропортах и самолетах остается высокой. Генсек отметил, что террористы для связи со своими сторонниками все чаще используют мессенджеры, а также ресурсы dark web.

«Государства-члены подчеркнули, что в своих методах внутренней связи и комплектования группа все чаще прибегает к более скрытым методам, таким как использование "темной паутины", шифрования и курьеров», — отметил Гуттериш.