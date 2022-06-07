Генсек ООН: Предстоящие месяцы будут испытанием для международной системы

Кризис в Украине, борьба с изменением климата, пандемия коронавируса станут испытанием для международной системы в ближайшие месяцы.

Кризис в Украине, борьба с изменением климата, пандемия коронавируса станут испытанием для международной системы в ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Генассамблеи.

"Сейчас мир сталкивается с опасностью. От [конфликта] в Украине во всех его измерениях до усугубляющегося влияния кризиса с изменением климата, от пандемии до гуманитарных нужд, голода и бедности - предстоящие месяцы будут испытанием для международной системы", - сказал Гутерриш.

По его словам, Генассамблея ООН занимает центральное место в действиях мирового сообщества.