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Генсек ООН: Предстоящие месяцы будут испытанием для международной системы

Генсек ООН: Предстоящие месяцы будут испытанием для международной системы Кризис в Украине, борьба с изменением климата, пандемия коронавируса станут испытанием для международной системы в ближайшие месяцы.
Другие страны
7 июня 2022 г. 20:30
Генсек ООН: Предстоящие месяцы будут испытанием для международной системы
Антониу Гутерреш

Кризис в Украине, борьба с изменением климата, пандемия коронавируса станут испытанием для международной системы в ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Генассамблеи.

"Сейчас мир сталкивается с опасностью. От [конфликта] в Украине во всех его измерениях до усугубляющегося влияния кризиса с изменением климата, от пандемии до гуманитарных нужд, голода и бедности - предстоящие месяцы будут испытанием для международной системы", - сказал Гутерриш.

По его словам, Генассамблея ООН занимает центральное место в действиях мирового сообщества.

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