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Генсек ООН предрек голод исторических масштабов 

Генсек ООН предрек голод исторических масштабов  Генсек ООН Антониу Гутерреш дал прогноз, что из-за пандемии коронавируса около 100 млн человек в мире могут быть ввергнуты в крайнюю нищету
Другие страны
19 июля 2020 г. 14:57
Генсек ООН предрек голод исторических масштабов 

Генсек ООН Антониу Гутерреш дал прогноз, что из-за пандемии коронавируса около 100 млн человек в мире могут быть ввергнуты в крайнюю нищету. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Гутерреш заявил в ходе лекции в память о Нельсоне Манделе.

"Мы столкнулись с самой глубокой глобальной рецессией со времен Второй мировой войны и самым серьезным падением доходов с 1870 года. На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов", - отметил он.

По мнению генсека ООН, пандемия обнажила риски, которые человечество игнорировало на протяжении десятилетий. Речь идет о слабых местах системы здравоохранения, пробелах в социальной защите, структурном неравенстве, ухудшении состояния окружающей среды, климатическом кризисе.

"В некоторых странах неравенство в области здравоохранения усугубляется тем, что частные больницы, а также предприятия и даже отдельные лица забирают себе бесценное оборудование, которое срочно необходимо каждому", — сказал генсек.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəhbəri: “Daha 100 milyon insan yoxsulluğa düçar ola bilər”

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