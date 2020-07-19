Генсек ООН предрек голод исторических масштабов

Генсек ООН Антониу Гутерреш дал прогноз, что из-за пандемии коронавируса около 100 млн человек в мире могут быть ввергнуты в крайнюю нищету

Генсек ООН Антониу Гутерреш дал прогноз, что из-за пандемии коронавируса около 100 млн человек в мире могут быть ввергнуты в крайнюю нищету.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Гутерреш заявил в ходе лекции в память о Нельсоне Манделе.

"Мы столкнулись с самой глубокой глобальной рецессией со времен Второй мировой войны и самым серьезным падением доходов с 1870 года. На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов", - отметил он.

По мнению генсека ООН, пандемия обнажила риски, которые человечество игнорировало на протяжении десятилетий. Речь идет о слабых местах системы здравоохранения, пробелах в социальной защите, структурном неравенстве, ухудшении состояния окружающей среды, климатическом кризисе.

"В некоторых странах неравенство в области здравоохранения усугубляется тем, что частные больницы, а также предприятия и даже отдельные лица забирают себе бесценное оборудование, которое срочно необходимо каждому", — сказал генсек.