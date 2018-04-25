Генсек ООН: Предотвращение конфликтов должно быть приоритетом

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "По целому ряду важных показателей человечество движется не вперед, а назад: конфликтами охвачено больше стран, чем когда-либо за последние три десятилетия". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Генеральной Ассамблее на мероприятии высокого уровня, посвященном вопросам миростроительства и поддержания мира.

Для участия в двухдневных дискуссиях в Нью-Йорк съехались главы государств, правительств и министерств. В Генассамблее отмечают, что это самая масштабная встреча в ООН после недели общих дебатов Генеральной Ассамблеи в сентябре. В числе делегатов также политики, эксперты, а также ученые и общественные деятели.

Генсек ООН выступая на заседании отметил, что рекордное число городских жителей погибает от огнестрельного оружия; число людей, вынужденных покинуть свои дома, спасаясь от насилия, войн и преследований, превысило все предыдущие показатели , и для достижения мира нужно бороться с этими явлениями.

"Нам необходимо использовать комплексный подход [к решению вопросов, связанных с миростроительством], а предотвращение конфликтов должно быть приоритетом, - подытожил свое выступление Генсек ООН.

В программе двухдневного мероприятия, кроме церемонии открытия и сегмента высокого уровня, состоятся интерактивные диалоги по вопросам миростроительства и поддержания мира.