Генсек ООН предложил заключить глобальный договор по общей ответственности за судьбу беженцев и мигрантов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В преддверии Всемирного гуманитарного саммита генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представил доклад "В условиях безопасности и достоинства: решение проблемы перемещений больших групп беженцев и мигрантов". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, в докладе изложены рекомендации относительно коллективных мер по обустройству и защите беженцев и мигрантов.

В докладе говорится, что за последние 15 лет число международных мигрантов увеличилось на 40 процентов. Пан Ги Мун отметил, что более 60 млн. человек - половина из них дети - бежали от насилия или преследований и стали теперь беженцами или внутренними переселенцами.

По последним данным, число мигрантов составляет уже 244 млн. человек.

Почти 90 процентов всех беженцев и мигрантов в мире нашли приют в развивающихся странах. На восемь стран мира приходится более половины беженцев в мире. Всего десять стран предоставляют в бюджет ООН 75 процентов средств, требуемых для облегчения и преодоления их тяжелого положения.

Генеральный секретарь ООН призвал не оставлять страны, куда направляется основная масса мигрантов, один на один с этой проблемой. В своем докладе он рекомендовал заключить "глобальный договор" об общей ответственности за прием беженцев и мигрантов.

Глава ООН выразил надежду, что в ходе Всемирного гуманитарного саммита, который пройдет 23 и 24 мая в Стамбуле, государства-члены примут новые обязательства по оказанию помощи беженцам и мигрантам.