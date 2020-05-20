Наверх

Генсек ООН предложил выделить Африке $200 млрд для борьбы с пандемией

​Генсек ООН предложил выделить Африке $200 млрд для борьбы с пандемией

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на помощь африканским странам в преодолении последствий пандемии COVID-19 мировое сообщество должно направить не менее 200 млрд долларов США. 

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Призываю разработать глобальный пакет мер реагирования <...> Для Африки это означает более 200 млрд долларов дополнительной помощи от международного сообщества", - сказал Гутерриш.

Он отметил, что такая сумма равняется 10% мирового ВВП.

По его словам, коронавирус в Африке распространился относительно недавно, и его последствия на континенте могут "привести к разрушительным последствиям".

Генсек добавил, что без помощи Африке, вспышку коронавируса на планете не удастся остановить в ближайшее время.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!