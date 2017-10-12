Генсек ООН предложил сократить бюджет организации на 200 млн долларов

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил на рассмотрение делегатов Пятого комитета 72-й сессии Генеральной Ассамблеи предложения по бюджету организации на 2018-2019 годы. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, он просит утвердить ассигнования в размере 5,4 млрд долларов. Это на 200 млн долларов или 4 процента меньше, чем было выделено на 2016–2017 годы.

Генеральный секретарь попросил делегатов Пятого комитета утвердить штатное расписание из 9 998 должностей. В целом это на 92 должности меньше, чем сейчас.

Всего будет упразднено 175 должностей. Это сокращение будет отчасти компенсировано созданием 79 новых постов.

Антониу Гутерриш заявил, что вскоре представит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи предложения по реформе ООН. "Предложения по реформе не повлияют на предлагаемый бюджет на двухгодичный период 2018-2019 годов", - сказал генеральный секретарь, отметив, что все преобразования, если они будут утверждены, по его словам, будут введены в действие в 2020 году.

Напомним, что регулярный бюджет ООН складывается из взносов государств-членов организации. Размер взноса каждого исчисляется в процентах от общих расходов ООН.