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Генсек ООН предложил экс-канцлеру Германии работу в организации

Генсек ООН предложил экс-канцлеру Германии работу в организации Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель поработать в организации.
Другие страны
19 января 2022 г. 09:21
Генсек ООН предложил экс-канцлеру Германии работу в организации

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель поработать в организации.

Об этом передает Report со ссылкой на германское агентство DPA.

По данным источников агентства, речь идет о должности в "консультативном органе высокого уровня по глобальным общественным благам". При этом, в ООН сомневаются, что Меркель согласится.

Свое предложение Гутерриш озвучил в официальном письме, направленном экс-канцлеру. Ангела Меркель пока не дала ответ.

Консультативный совет по глобальным общественным благам — это один из флагманских проектов Гутерриша. Проект был запущен для реформы ООН, и генсек организации рассчитывал, что в нем будут работать бывшие международные лидеры. Орган должен "определить глобальные общественные блага и другие области, представляющие общий интерес, где улучшения в управлении являются наиболее неотложными".

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Версия на английском языке UN chief offers Merkel job in organization
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi Almaniyanın sabiq kanslerinə iş təklif edib

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