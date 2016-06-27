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    ​Генсек ООН поздравил премьера Ирака с освобождением Эль-Фаллуджи

    Город находился под контролем террористов с начала 2014 года

    Баку. 27 Июня. REPORT.AZ/ Генсек ООН Пан Ги Мун поздравил по телефону премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади с освобождением города Эль-Фаллуджи от боевиков террористической группировки ИГИЛ.

    Как передает Report, об окончательном освобождении Эль-Фаллуджи заявил в воскресенье командующий операцией Абдель Ваххаб ас-Саади.

    Город, расположенный к западу от Багдада, находился под контролем террористов с начала 2014 года.

    "Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поприветствовал прогресс, достигнутый силами безопасности Ирака в освобождении территории от ИГИЛ", — говорится в официальном заявлении ООН.

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