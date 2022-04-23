Генсек ООН посетит Украину 28 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит в Украину.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит в Украину.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении его офиса.

"Генеральный секретарь на следующей неделе посетит Украину. Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля", - отмечается в тексте. В пресс-службе генсека отметили, что он также проведет встречу с сотрудниками всемирной организации, работающими в Украине, чтобы обсудить "расширение гуманитарной помощи населению" страны.

Ранее сообщалось, что Гутерриш 26 апреля отправится в Москву с визитом, в ходе которого встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и будет принят главой государства Владимиром Путиным.