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Генсек ООН посетит Украину 28 апреля

Генсек ООН посетит Украину 28 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит в Украину.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 05:13
Генсек ООН посетит Украину 28 апреля
Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит в Украину.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении его офиса.

"Генеральный секретарь на следующей неделе посетит Украину. Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля", - отмечается в тексте. В пресс-службе генсека отметили, что он также проведет встречу с сотрудниками всемирной организации, работающими в Украине, чтобы обсудить "расширение гуманитарной помощи населению" страны.

Ранее сообщалось, что Гутерриш 26 апреля отправится в Москву с визитом, в ходе которого встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и будет принят главой государства Владимиром Путиным.

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