Генсек ООН посетит Россию 26 апреля

Президент России Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий П

Президент России Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - сообщил представитель Кремля.

В офисе Гутерриша подтвердили, что генсек ООН отправится 25 апреля в Москву.

Ранее Гутерриш направил письма в постоянные представительства России и Украины при ООН с просьбой к президентам двух стран Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому принять его в своих столицах.