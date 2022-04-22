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Генсек ООН посетит Россию 26 апреля

Генсек ООН посетит Россию 26 апреля Президент России Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий П
Другие страны
22 апреля 2022 г. 20:20
Генсек ООН посетит Россию 26 апреля

Президент России Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - сообщил представитель Кремля.

В офисе Гутерриша подтвердили, что генсек ООН отправится 25 апреля в Москву.

Ранее Гутерриш направил письма в постоянные представительства России и Украины при ООН с просьбой к президентам двух стран Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому принять его в своих столицах.

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