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Генсек ООН посетит Молдову

Генсек ООН посетит Молдову Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Молдову 9 мая, встретится с руководством страны и изучит ситуацию с украинскими беженцами.
Другие страны
6 мая 2022 г. 22:10
Генсек ООН посетит Молдову

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Молдову 9 мая, встретится с руководством страны и изучит ситуацию с украинскими беженцами.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"В понедельник, 9 мая генеральный секретарь ООН начнет двухдневный визит в Молдавию, - сказал он. - Генеральный секретарь встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей и главой парламента Игорем Гросу, а также посетит центр приема беженцев".

По словам Дюжаррика, 11 мая Гутерриш отправится в Австрию. "Антониу Гутерриш встретится с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, канцлером Карлом Нехаммером, главой МИД Александером Шалленбергом и первым председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой", - отметил представитель ООН.

По его словам, генсекретарь также выступит перед студентами по теме энергетического перехода, а 12 и 13 мая встретится с главами агентств ООН.

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Версия на азербайджанском языке Quterreş mayın 9-da Moldovaya səfər edəcək

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