Генсек ООН посетил Саудовскую Аравию

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 8 февраля посетил Саудовскую Аравию. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, Пан Ги Мун в ходе встречи с новым королем Саудовской Аравии Салманом Бен Абдель Азизом обсудил вопрос урегулирования сирийского конфликта. Также глава ООН напомнил о предстоящей международной конференции государств-доноров для Сирии и соседних стран, которая состоится 31 марта в Кувейте.

Генеральный секретарь ООН выразил надежду, что власти Саудовской Аравии продолжат щедро предоставлять средства на гуманитарные цели и содействовать поиску путей политического урегулирования сирийского конфликта.