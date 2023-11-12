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Генсек ООН попросил Иран вынудить ХАМАС освободить всех заложников

Генсек ООН попросил Иран вынудить ХАМАС освободить всех заложников Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш общался с иранскими властями и попросил тех повлиять на палестинское движение ХАМАС с целью вынудить его освободить всех заложников в секторе Газа.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 22:34
Генсек ООН попросил Иран вынудить ХАМАС освободить всех заложников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш общался с иранскими властями и попросил тех повлиять на палестинское движение ХАМАС с целью вынудить его освободить всех заложников в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил он в интервью телеканалу CNN.

Глава всемирной организации также попросил Тегеран повлиять на движение "Хезболлах" с тем, чтобы Ливан не оказался втянут в палестино-израильский конфликт.

"Я общался с Ираном и попросил у него две вещи: во-первых, оказать давление на ХАМАС для немедленного и безусловного освобождения заложников, а во-вторых, сказать "Хезболлах", что нельзя создать ситуацию, при которой конфликт охватит весь Ливан", - сказал Гутерриш.

Глава всемирной организации заявил, что "не знает", выполнит ли Тегеран его просьбы, указав, что позиция Ирана всегда остается загадкой. "Мы должны делать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта, а именно атаки "Хезболлах" с последующим ответом Израиля, в результате которого Ливан будет полностью разрушен", - добавил он.

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