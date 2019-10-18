​Генсек ООН поприветствовал договоренности США и Турции по Сирии

Антониу Гутерреш в контексте договоренностей США и Турции о приостановке турецкой операции на севере Сирии заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности. Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь в курсе сегодняшних переговоров между США и Турцией. Генсек приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите гражданских лиц в соответствии с Уставом ООН и международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении офиса генсека ООН.