Генсек ООН пообещал сделать все возможное, чтобы обеспечить мир и безопасность Украины

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пообещал в пятницу властям и народу Украины "сделать все возможное", чтобы помочь обеспечить мир и безопасность страны. Выступая на мероприятиях в Киеве по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны, административный глава всемирной организации выразил солидарность с народом Украины и подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "ООН и Украина связывает крепкое партнерство". "Украина - одна из основателей Организации Объединенных Наций и за 24 года независимости Украина направила миротворцев во множество регионов мира. И если Украина теперь просит у ООН помощи в обеспечении ее мира и безопасности, я сделаю все возможное, чтобы помочь правительству Украины и народу страны", - сказал Пан Ги Мун, текст выступления которого распространен в штаб-квартире ООН.

Генсек отметил, что прибыл на Украину "в то время, когда на востоке страны идет изнурительный конфликт, в результате которого погибли около 7 тыс. человек". "ООН солидарна с народом Украины. Я здесь, чтобы подтвердить свою поддержку мирному урегулированию конфликта при уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - сказал он.

В четверг Пан Ги Мун провел трехстороннюю встречу с президентами Украины и Польши Петром Порошенко и Брониславом Коморовским.