Генсек ООН получил от президента Йемена и лидеров оппозиции согласие на объявление гуманитарной паузы

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун получил от президента Йемена Хади и лидеров оппозиции, в том числе движения "Аль-Хути" и Всеобщего народного конгресса, согласие на соблюдение временного перемирия в гуманитарных целях, которое будет объявлено сегодня, сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН.

"Генеральный секретарь ООН надеется, что все стороны конфликта в Йемене проявят готовность без всяких условий соблюдать гуманитарную паузу, которая начнется 23:59 в пятницу и продлится до окончания Рамадана", - говорится в заявлении Пан Ги Муна, с которым от его имени выступил Пресс-секретарь ООН.

В Управлении ООН по координации гуманитарной помощи сообщили, что на сегодняшний день в Йемене в международной поддержке нуждаются более 21 млн. человек - 80 процентов населения.

Генеральный секретарь ООН напомнил всем сторонам конфликта об их обязанности по защите гражданских лиц и призвал предотвратить гуманитарную катастрофу в стране.