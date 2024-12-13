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Генсек ООН: Поддержка инклюзивных переходных механизмов в Сирии крайне важна

Генсек ООН: Поддержка инклюзивных переходных механизмов в Сирии крайне важна Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 22:12
Генсек ООН: Поддержка инклюзивных переходных механизмов в Сирии крайне важна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Как сообщает Report, об этом генсек написал на своей странице в социальной сети Х.

"Масштабные нарушения суверенитета и территориальной целостности Сирии в последнее время вызывают глубокую обеспокоенность. Крайне важно поддерживать надежные, упорядоченные и инклюзивные переходные механизмы в Сирии при сохранении общественного порядка", - заявил Гутерриш.

Отметим, что ранее генсек ООН обсудил ситуацию в Сирии с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря повстанцы захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город.

Президент Сирии Башар Асад в тот же день покинул страну. Некоторое время его самолет невозможно было отследить через открытые источники, ряд СМИ не исключали вероятности крушения борта с сирийским лидером. Однако, позднее российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что он с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа 8 декабря в эфире телеканала TRT Haber заявил о формировании переходных органов власти.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi: Suriyada etibarlı, nizamlı və inklüziv keçid tənzimləmələrini dəstəkləmək mütləqdir

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