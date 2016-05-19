Генсек ООН: Почти 130 миротворцев погибли на службе за 2015 год

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Почти 130 миротворцев погибли при исполнении служебных обязанностей в 2015 году, голубой флаг ООН все чаще становится не защитой, а целью атак.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек всемирной организации.

Жертвами нападений, болезней и инцидентов в 2015 году стали 129 миротворцев ООН из 50 стран.

"Уже 12-й раз за последние 13 лет за один год гибнут более 100 голубых касок. С 1948 года эта трагическая цифра составила 3,5 тысячи человек", - сказал Пан Ги Мун на традиционной церемонии возложения венков в штаб-квартире ООН в День памяти павших миротворцев.

Он добавил, что различные вооруженные группы и террористы все чаще совершают нацеленные атаки на персонал ООН. "В некоторых областях, где работает ООН, наш голубой флаг перестал быть щитом и стал целью", - сказал генсек.