Генсек ООН поблагодарил Турцию за поддержку усилий по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признателен Турции за поддержку его усилий в связи с конфликтом в Украине, однако пока не намерен сообщать деталей планируемых договоренностей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признателен Турции за поддержку его усилий в связи с конфликтом в Украине, однако пока не намерен сообщать деталей планируемых договоренностей.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения со стороны Турции, информацию о телефонных переговорах. Генеральный секретарь чрезвычайно признателен Турции за поддержку в связи с ситуацией на Черном море, а также за поддержку его усилий на этом направлении", - сказал Дюжаррик.

Представитель Гутерриша при этом отметил, что по вопросам разблокирования экспорта по Черному морю поступает много информации. "Но генсек занимает последовательную позицию в вопросах коммуникации: мы сообщаем о поездках и достигнутых договоренностях, когда они уже состоялись", - подчеркнул он.