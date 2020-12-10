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Генсек ООН планирует публично вакцинироваться от коронавируса

Генсек ООН планирует публично вакцинироваться от коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что планирует сделать публичную прививку от коронавируса, когда это будет возможно.
Другие страны
10 декабря 2020 г. 02:40
Генсек ООН планирует публично вакцинироваться от коронавируса
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что планирует сделать публичную прививку от коронавируса, когда это будет возможно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на брифинге.

"Я, конечно, намерен принять вакцину, когда она станет для меня доступна и когда ситуация будет подходящей. И я, без всяких сомнений, сделаю это публично".

"Я призываю всех по мере получения доступа к препаратам вакцинироваться, - подчеркнул Гутерриш. - Потому что это не только услуга для нас самих: каждый, кто вакцинируется, оказывает услугу всему сообществу и останавливает распространение вируса". "С моей точки зрения, вакцинация - моральный долг каждого из нас", - заключил он.

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