Генсек ООН: Переговоры по Сирии могут пройти в Нью-Йорке в середине декабря

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Новый раунд переговоров по перспективам урегулирования сирийского конфликта может пройти в Нью-Йорке в середине декабря. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

На вопрос о том, может ли такая встреча состояться 18 декабря, он отметил, что "государства-участники очень тесно координируют усилия с тем, чтобы третья встреча в рамках Венского процесса состоялась в Нью-Йорке", - заявил он.