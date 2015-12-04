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    Генсек ООН: Переговоры по Сирии могут пройти в Нью-Йорке в середине декабря

    Государства-участники очень тесно координируют усилия с тем, чтобы третья встреча в рамках Венского процесса состоялась в Нью-Йорке

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Новый раунд переговоров по перспективам урегулирования сирийского конфликта может пройти в Нью-Йорке в середине декабря. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам  генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

    На вопрос о том, может ли такая встреча состояться 18 декабря, он отметил, что "государства-участники очень тесно координируют усилия с тем, чтобы третья встреча в рамках Венского процесса состоялась в Нью-Йорке", - заявил он. 

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