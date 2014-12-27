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    ​Генсек ООН призвал Пакистан вернуть мораторий на смертную казнь

    Пан Ги Мун призвал власти Пакистана прекратить казни осужденных

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Пакистана прекратить казни осужденных и снова ввести мораторий на высшую меру наказания.

    Как передает Report, мораторий был отменен в Пакистане на прошлой неделе после нападения талибов на школу в Пешаваре, в результате которого погибли 132 ребенка и девять учителей.

    Как сообщил представитель ООН, Пан Ги Мун попросил пересмотреть решение в разговоре с премьер-министром страны Навазом Шарифом.

    С 19 декабря были казнены шесть человек. По словам властей, в ближайшие недели та же участь ожидает еще 500 осужденных.

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