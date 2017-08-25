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    Генсек ООН отправляется на Ближний Восток

    Антониу Гутерриш посетит Кувейт, Израиль и Палестину

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 26-27 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в поездку по Ближнему Востоку. Как сообщает Report, об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. 

    Сначала глава ООН побывает в Кувейте, где 27 августа  проведет встречу с Эмиром шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом и другими высокопоставленными представителями правительства. 

    Глава ООН обсудит с руководителями Кувейта ситуацию в регионе. Антониу Гутерриш также намерен выразить благодарность кувейтским властям за щедрую поддержку гуманитарных операций. 

    Вечером 27 августа генеральный секретарь отправится в Израиль и Палестину, где он обсудит перспективы мирного процесса с лидерами обеих сторон. 

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