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    Генсек ООН отправился в Россию

    Антониу Гутерриш выступит на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправился в Россию для участия в Международном экономическом форуме, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

    Форум откроется  сегодня в Санкт-Петербурге.

    В ходе визита Гутерриш выступит на форуме, а также проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным, министром иностранных дел этой страны Сергеем Лавровым, а также лидерами других стран. 

    Генеральный секретарь вернется в Нью-Йорк 3 июня.

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