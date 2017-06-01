Генсек ООН отправился в Россию

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправился в Россию для участия в Международном экономическом форуме, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

Форум откроется сегодня в Санкт-Петербурге.

В ходе визита Гутерриш выступит на форуме, а также проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным, министром иностранных дел этой страны Сергеем Лавровым, а также лидерами других стран.

Генеральный секретарь вернется в Нью-Йорк 3 июня.