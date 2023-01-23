Генсек ООН осуждает акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Антониу Гутерриш осуждает акцию с сожжением Корана в Стокгольме.

Антониу Гутерриш осуждает акцию с сожжением Корана в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН полностью поддерживает заявление главы "Альянса цивилизаций" Мигеля Анхеля Моратиноса, осудившего данный акт - сожжение священного Корана", - сказал он.

Представитель Гутерриша также назвал этот инцидент очередным символом "растущей ненависти", наблюдаемой в отношении ислама, иудаизма и других религий.

"Такие действия должны быть ясно осуждены, что мы и делаем", - подчеркнул Дюжаррик.