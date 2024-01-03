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Генсек ООН осудил взрывы у кладбища в Иране

Генсек ООН осудил взрывы у кладбища в Иране Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил взрывы возле кладбища в городе Керман.
Другие страны
3 января 2024 г. 22:58
Генсек ООН осудил взрывы у кладбища в Иране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил взрывы возле кладбища в городе Керман.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом административного главы международного сообщества.

"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнюю атаку во время мемориальной церемонии в иранском городе Керман, в результате которой, как сообщается, погибли более 100 человек, многие были ранены", - отмечается в тексте.

Гутерриш призвал "привлечь виновных к ответственности" и выразил соболезнования "семьям погибших, народу и правительству Ирана", а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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