Генсек ООН осудил взрывы около аэропорта Кабула

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне взрывов в Кабуле выражает обеспокоенность ситуацией, но подчеркивает готовность всемирной организации помогать народу страны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне взрывов в Кабуле выражает обеспокоенность ситуацией, но подчеркивает готовность всемирной организации помогать народу страны.

Как передает Report, об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН следит с большой обеспокоенностью за ситуацией. Он осуждает эти террористические атаки, в результате которых погибли мирные граждане, и выражает соболезнования родным погибших", - сообщил он.

С.Дюжаррик добавил, что происшедшее свидетельствует о нестабильной ситуации в Афганистане, это укрепляет нашу решимость оказывать помощь народу Афганистана.

Представитель генерального секретаря также сообщил, что сотрудники ООН в момент взрыва присутствовали в районе аэропорта Кабула, но никто из них не пострадал.