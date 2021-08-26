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Генсек ООН осудил взрывы около аэропорта Кабула

Генсек ООН осудил взрывы около аэропорта Кабула Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне взрывов в Кабуле выражает обеспокоенность ситуацией, но подчеркивает готовность всемирной организации помогать народу страны
Другие страны
26 августа 2021 г. 21:12
Генсек ООН осудил взрывы около аэропорта Кабула
Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне взрывов в Кабуле выражает обеспокоенность ситуацией, но подчеркивает готовность всемирной организации помогать народу страны.

Как передает Report, об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН следит с большой обеспокоенностью за ситуацией. Он осуждает эти террористические атаки, в результате которых погибли мирные граждане, и выражает соболезнования родным погибших", - сообщил он.

С.Дюжаррик добавил, что происшедшее свидетельствует о нестабильной ситуации в Афганистане, это укрепляет нашу решимость оказывать помощь народу Афганистана.

Представитель генерального секретаря также сообщил, что сотрудники ООН в момент взрыва присутствовали в районе аэропорта Кабула, но никто из них не пострадал.

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