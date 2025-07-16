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Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии

Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает авиаудары Израиля по территории Сирии, призывает к прекращению нарушений суверенитета и территориальной целостности арабской республики.
Другие страны
16 июля 2025 г. 22:21
Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает авиаудары Израиля по территории Сирии, призывает к прекращению нарушений суверенитета и территориальной целостности арабской республики.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь осуждает ведущие к эскалации воздушные удары Израиля по Эс-Сувейде и сирийской столице Дамаску, а также сообщения о передислокации сил Армии обороны Израиля на Голанах. Он призывает к немедленному прекращению всех нарушений в отношении суверенитета и территориальной целостности Сирии", - отметил представитель генсека ООН.

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