Генсек ООН осудил убийство лидера оппозиционной партии в Бурунди

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил убийство лидера одной из оппозиционных партий Бурунди и его телохранителя, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что лидер небольшой оппозиционной партии "Союз за мир и развитие" (UPD) Зеди Ферузи был убит вместе со своим телохранителем в столице страны Бужумбуре возле дома оппозиционера.

"Это преступление, так же как и подлое нападение с применением гранат на центральный рынок Бужумбуры 22 мая, в результате чего погибли два человека, многие другие получили ранения, может привести к усилению недоверия и провоцирует насилие", — отмечается в заявлении. Генеральный секретарь также призвал власти Бурунди как можно скорее привлечь виновных в этих преступлениях к ответственности.

Попытка госпереворота произошла в Бурунди 13 мая после нескольких недель акций протеста, сопровождаемых насилием. Протесты стали реакцией на решение президента Пьера Нкурунзизы баллотироваться на третий срок, что, по мнению оппозиции, противоречит конституции.

Генерал-майор Годфруа Нийомбаре во время отсутствия главы государства в стране объявил о его отстранении от власти и формировании переходного правительства, но через несколько дней заявил о капитуляции сторонников путча. За время протестов в Бурунди погибли более 20 человек, в их числе как демонстранты, так и военные.