Генсек ООН осудил теракты в сирийской провинции Латакия

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил последние теракты в сирийских городах Джабла и Тартус, жертвами которых стали, по меньшей мере, 130 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь осуждает совершенные сегодня террористические атаки, которые унесли жизни десятков сирийцев в прибрежных городах Джабла и Тартус", - сообщил официальный представитель Стефан Дюжаррик.

В городах Джабла и Тартус в западной провинции Латакия ранее прогремели семь взрывов на автовокзалах и в отделении скорой помощи. По некоторым данным, общее число жертв достигло 130 человек. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".