Генсек ООН осудил теракты в Кот-д'Ивуаре

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракты, совершенные в воскресенье в городе Гран-Бассам в Кот-д'Ивуаре. В письменном заявлении он выразил соболезнования "семьям жертв, а также народу и правительству Кот-д'Ивуара", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Пан Ги Мун также подтвердил решимость ООН поддерживать жителей африканской страны и ее власти "в усилиях по привлечению виновных в этих преступлениях к правосудию".

В приморском городе Гран-Бассам в Кот-д'Ивуаре в воскресенье группа из шести боевиков напала на несколько зданий, включая отель Etoile du Sud, а также расположенные поблизости рестораны и кафе.

В результате этого нападения погибли 14 гражданских лиц и двое силовиков. По данным французских властей, среди погибших - по меньшей мере один француз.