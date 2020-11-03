Генсек ООН осудил теракт в Вене

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш строжайшим образом осуждает теракт в Вене, внимательно следит за развитием ситуации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш строжайшим образом осуждает теракт в Вене, внимательно следит за развитием ситуации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью следит за развивающейся ситуацией в центре Вены, где сегодня, по сообщениям, произошли акты насилия в нескольких местах, в результате которых по меньшей мере один прохожий был убит и несколько других получили ранения, в том числе сотрудники служб безопасности", - заявляет Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Генеральный секретарь решительно осуждает эти нападения и подтверждает, что ООН солидарна с народом и правительством Австрии", - указал Дюжаррик.