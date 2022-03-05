Генсек ООН осудил теракт в Пакистане

"Молитвенные дома должны быть убежищем, а не мишенью. Сегодня я осуждаю ужасное нападение на мечеть во время пятничной молитвы в Пешаваре, Пакистан".
Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких и солидарен с народом Пакистана", - добавил он.
Напомним, что в результате взрыва бомбы недалеко от города Пешавар на северо-западе Пакистана погибли по меньшей мере 56 верующих и десятки получили ранения. Инцидент произошел во время пятничного молебна в мечети Куча Рисалдар.
Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.