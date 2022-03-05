О нас
Аудио новости

Генсек ООН осудил теракт в Пакистане

Генсек ООН осудил теракт в Пакистане "Молитвенные дома должны быть убежищем, а не мишенью. Сегодня я осуждаю ужасное нападение на мечеть во время пятничной молитвы в Пешаваре, Пакистан".
Другие страны
5 марта 2022 г. 07:02
Генсек ООН осудил теракт в Пакистане

"Молитвенные дома должны быть убежищем, а не мишенью. Сегодня я осуждаю ужасное нападение на мечеть во время пятничной молитвы в Пешаваре, Пакистан".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких и солидарен с народом Пакистана", - добавил он.

Напомним, что в результате взрыва бомбы недалеко от города Пешавар на северо-западе Пакистана погибли по меньшей мере 56 верующих и десятки получили ранения. Инцидент произошел во время пятничного молебна в мечети Куча Рисалдар.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi Pakistandakı hücumu pisləyib

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
2 марта 2022 г. 06:12
Украина обнародовала количество потерянной Россией военной техники
Украина обнародовала количество потерянной Россией военной техники
27 февраля 2022 г. 13:58
В ходе обороны Харькова погиб депутат
ФотоВ ходе обороны Харькова погиб депутат
27 февраля 2022 г. 14:52
Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне событий в Украине
Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне событий в Украине
26 февраля 2022 г. 08:18
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
2 марта 2022 г. 17:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi