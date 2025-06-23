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Генсек ООН осудил теракт в Дамаске

Генсек ООН осудил теракт в Дамаске Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил террористическую атаку на церковь в столице Сирии Дамаске.
Другие страны
23 июня 2025 г. 23:58
Генсек ООН осудил теракт в Дамаске

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил террористическую атаку на церковь в столице Сирии Дамаске.

Как сообщает Report, об этом глава всемирной организации написал в социальной сети Х.

"Осуждаю террористическую атаку на церковь Святого Ильи в Дамаске и требую проведения полного расследования", – подчеркнул он.

Гутерриш выразил соболезнования семьям жертв теракта и пожелал выздоровления раненым.

"ООН остается приверженной поддержке сирийского народа в поисках мира и справедливости", – подчеркнул генсек.

Напомним, что накануне в греческой православной церкви в Дамаске произошел теракта, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

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