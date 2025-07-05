Генсек ООН осудил российские удары по Украине и заявил о риске для ядерной безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки России по Украине и заявил, что эти удары снова поставили под угрозу ядерную безопасность на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки России по Украине и заявил, что эти удары снова поставили под угрозу ядерную безопасность на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

"Эти удары привели к перебоям в электроснабжении Запорожской атомной электростанции, что в очередной раз подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности", - следует из заявления.

Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу опасной эскалации и роста числа жертв среди мирного населения. Он повторил, что нападения на мирных жителей и критически важную инфраструктуру запрещены международным правом, и призвал к немедленному и безусловному прекращению огня.

Напомним, что 4 июля Россия нанесла удар по линии электропередачи, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, что вызвало блэкаут на станции.