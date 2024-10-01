Генсек ООН осудил расширение ближневосточного конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после удара Ирана по Израилю осудил расширение ближневосточного конфликта и призвал к прекращению огня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после удара Ирана по Израилю осудил расширение ближневосточного конфликта и призвал к прекращению огня.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном офисом главы всемирной организации.

"Я осуждаю расширение конфликта на Ближнем Востоке, где происходит одна эскалация за другой. Это должно прекратиться. Нам, безусловно, необходимо прекращение огня", - заявил он.

Напомним, что сегодня более 500 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана.