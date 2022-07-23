О нас

Генсек ООН осудил ракетный удар по порту Одессы

Генсек ООН осудил ракетный удар по порту Одессы Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар по порту Одессы, который Россия нанесла утром 23 июля, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.
Другие страны
23 июля 2022 г. 16:05
Генсек ООН осудил ракетный удар по порту Одессы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар по порту Одессы, который Россия нанесла утром 23 июля, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

Он заявил, что накануне в Стамбуле все стороны взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного вывоза украинского зерна.

"Эти продукты крайне необходимы для решения глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи, по всему миру. Полное выполнение обязательств Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным", - говорится в заявлении генсека ООН.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi Odessa limanına raket hücumunu pisləyib
Версия на английском языке UN Secretary General condemns rocket attack on Odesa seaport

Самое важное

Еще 10 семей переселились в Агалы
ФотоЕще 10 семей переселились в Агалы
23 июля 2022 г. 12:01
Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ
Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ
23 июля 2022 г. 11:05
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
23 июля 2022 г. 02:47
Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района
Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района
22 июля 2022 г. 15:11
Михаил Гусман: Шуша и Карабах – сегодня и навечно исконная азербайджанская территория
Михаил Гусман: Шуша и Карабах – сегодня и навечно исконная азербайджанская территория
22 июля 2022 г. 13:42
Сотрудник медиа-института Аль-Джазиры: Мы гордимся участием в форуме в Шуше
Сотрудник медиа-института "Аль-Джазиры": Мы гордимся участием в форуме в Шуше
22 июля 2022 г. 13:12
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
21 июля 2022 г. 22:26
Создано юрлицо публичного права Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
Создано юрлицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
21 июля 2022 г. 17:14
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе"
21 июля 2022 г. 17:11
Ровшан Наджаф назначен президентом госнефтекомпании Азербайджана
Ровшан Наджаф назначен президентом госнефтекомпании Азербайджана
21 июля 2022 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi