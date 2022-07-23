Генсек ООН осудил ракетный удар по порту Одессы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар по порту Одессы, который Россия нанесла утром 23 июля, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.
Он заявил, что накануне в Стамбуле все стороны взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного вывоза украинского зерна.
"Эти продукты крайне необходимы для решения глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи, по всему миру. Полное выполнение обязательств Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным", - говорится в заявлении генсека ООН.