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Генсек ООН осудил ракетные запуски КНДР

Генсек ООН осудил ракетные запуски КНДР Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает последние ракетные запуски КНДР и призывает Пхеньян вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова.
Другие страны
4 октября 2022 г. 23:48
Генсек ООН осудил ракетные запуски КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает последние ракетные запуски КНДР и призывает Пхеньян вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Это очевидная эскалация, то, что генеральный секретарь осуждает", - сказал Дюжаррик.

"Мы вновь подтверждаем призыв к властям КНДР возобновить диалог с ключевыми заинтересованными сторонами в свете достижения полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова, к чему мы призываем долгое время", - отметил он.

КНДР осуществила запуск ракеты, которая пролетела над японской северной префектурой Аомори и упала вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане. По данным японской стороны, КНДР, вероятно, запустила межконтинентальную баллистическую ракету типа "Хвасон-12". При этом она смогла преодолеть расстояние 4,6 тыс. км, что является максимальным показателем за все время проводимых Пхеньяном испытаний. Это уже 23-е ракетное испытание КНДР с начала года. Последний раз Пхеньян запускал баллистическую ракету, которая пролетала над Японией, в сентябре 2017 года.

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Версия на азербайджанском языке Quterreş Şimali Koreyanın raket atışlarını pisləyib

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